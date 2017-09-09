ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве, на площадке филиала «Центральный» ГУП «Мосгортранс», прошел очередной научно-технический совет по вопросу создания электробуса для столицы. В нем приняли участие более 150 человек. Среди них производители подвижного состава и комплектующих, научные сотрудники и транспортные эксперты из России, Германии, Швейцарии, Финляндии, Венгрии, Китая и других стран. В рамках дискуссии обсуждались особенности запуска электробусного движения, преимущества различных концепций его внедрения, а также задачи, которые необходимо решить для эффективной работы экологичного транспорта на московских маршрутах.



В сессиях приняли участие представители компаний, имеющие опыт интеграции электробусов в транспортную систему города.



«Развитие экологичного общественного транспорта является одним из основных направлений во всем мире. Москва здесь не исключение. Российская столица уделяет большое внимание электрическому транспорту, и мы поддерживаем это стремление города. Мы детально изучили проект технического задания для московского электробуса. С учетом своего опыта запуска таких машин уверены, что Москва на правильном пути. Желаем российским коллегам удачи в реализации проекта», — отметил Йорн Шварце, представитель KVB AG — оператора общественного транспорта Кельна (Германия).



Обсуждение уже поступивших предложений и рекомендаций экспертного сообщества позволит усовершенствовать техническое задание для электробуса и до конца года объявить конкурс на закупку 300 таких машин для Москвы.



«Сегодня мы имели уникальную возможность обсудить с коллегами перспективы внедрения электробусов в систему наземного городского пассажирского транспорта. Тесная работа с предприятиями, имеющими подобный опыт, играет важнейшую роль для столицы, ведь мы планируем открыть электробусное движение уже в следующем году. Спасибо всем гостям научно-технического совета за активное участие в дискуссии, открытость и готовность к диалогу», — подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.