ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Hyundai сегодня выпустил 1,5-миллионный автомобиль с момента открытия предприятия в январе 2011 года. Юбилейным стал Hyundai Solaris белого цвета в максимальной комплектации Elegance с автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является вторым крупнейшим автопроизводителем в России. Ежегодный объем выпускаемой продукции превышает 220 тыс. автомобилей. Сегодня каждый пятый автомобиль российского производства выпущен именно на заводе компании Hyundai Motor. На предприятии установлено самое современное промышленное оборудование, включая 240 роботов, обеспечивающих высокое качество выпускаемых автомобилей. На заводе занято более 2200 человек. Общие инвестиции в проект предприятия превысили 1 млрд долларов.

В настоящее время на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются седан Hyundai Solaris второго поколения, компактный кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio четвертого поколения и новый кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line.