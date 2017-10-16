ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Nissan сегодня перешёл на двухсменный график работы. На предприятии действует пятидневная рабочая неделя. Увеличение объёма производства позволит удовлетворить растущий на российском рынке спрос на модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, сообщает пресс-служба Nissan.

С июля месяца проводился набор и обучение 457 новых сотрудников для запуска второй смены, которые заняли свои рабочие места на предприятии. В процессе набора нового персонала приняли участие более 10 тыс. кандидатов на такие вакансии как оператор производственной линии, мастер, начальник участка. 52 сотрудника завода получили возможность занять более высокие должности. В настоящее время количество сотрудников на предприятии составляет 1905 человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2017 года с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 32037 автомобиля – на 23,8% больше, чем за аналогичный периол прошлого года.