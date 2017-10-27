ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в октябре цены на пикап Toyota Hilux выросли на 0,5 – 3,4% в зависимости от комплектации.



Сильнее всего выросла цена на базовую комплектацию «Стандарт» – на 3,4%, что в абсолютном выражении составляет 68 тысяч рублей. Таким образом, самая простая версия Toyota Hilux стоит теперь 2 086 000 рублей.



А вот комплектация «Комфорт» с двигателем 2,4 л и 6-ступенчатой механической трансмиссией подорожала меньше других – на 0,5% или 11 тысяч рублей. В итоге данная версия оценивается в 2 249 000 рублей. Та же комплектация, но с двигателем 2,8 л и «автоматом», в октябре стала дороже на 15 тысяч рублей (+0,6% до 2 358 000 рублей).



Повышение цены максимальной комплектации «Престиж» составило 0,7% или 17 тысяч в рублевом эквиваленте. Таким образом, самый укомплектованный пикап Toyota Hilux можно приобрести за 2 551 000 рублей.



Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2017 года Toyota Hilux является самым продаваемым пикапом в России. При этом, если рассматривать только сентябрьские продажи, то в прошлом месяце он утратил звание лидера.