Марка Chery вошла в портфель брендов крупнейшего автомобильного холдинга г. Челябинска «Планета Авто». Официальное открытие дилерского центра состоялось в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Здание дилерского центра занимает 880 кв.м, при этом на сервисную зону отведена третья часть этого пространства. Площадь демонстрационного зала составляет 260 кв.м и вмещает пять автомобилей. В дополнение к этому на улице имеется открытая площадка для новых моделей на 15 мест. Сервисный центр занимает 470 кв.м – здесь расположены 3 кузовных и 4 слесарных постов. Кроме того, в «Планета Авто Chery» большой склад запасных частей для всех моделей автомобилей марки Chery площадью 150 кв.м.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, а также работает по программе Chery Trade-in.

В настоящее время партнёрская сеть «Чери Автомобили Рус» насчитывает 84 центра по продаже и обслуживанию автомобилей, в планах до конца 2018 года довести число дилеров марки Chery в России до 115-ти. По итогам 2017 года продажи Chery на российском рынке выросли на 24% и составили 5905 автомобилей.