Почти полтонны осетровых изъято рыбоохраной в Калмыкии
12.09.2017, 13:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 476 кг осетровых обнаружено в салоне автомобиля в Калмыкии. Факт незаконной транспортировки водных биоресурсов выявлен рыбоохраной Волго-Каспийского территориального управления вместе с сотрудниками ОП МО МВД РФ «Яшкульский». Так, в ходе патрулирования было совершено преследование автомашины. Транспортное средство было брошено на одной из улиц калмыцкого поселка Цаган Аман. Во время визуального осмотра в салоне обнаружена рыба осетровых видов.
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Общий вес изъятой рыбы из автомобиля BMW составил 744 экземпляра рыбы осетровых пород общим весом 476 кг.
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Общий вес изъятой рыбы из автомобиля BMW составил 744 экземпляра рыбы осетровых пород общим весом 476 кг.
Источник: Росрыболовство