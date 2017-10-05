ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ЭфСиЭй Рус" объявила об отзыве 3019 автомобилей Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber, Chrysler Sebring, реализованных с апреля 2010-го по декабрь 2015 года. Причиной отзыва является контроллер удерживающих систем, сообщает пресс-служба Росстандарта.



В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер "отрицательного" напряжения через провода переднего датчика удара.