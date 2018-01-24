ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году россияне приобрели в кредит 713,6 тыс. легковых автомобилей, что соответствует 48,9% от общего объема рынка. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» и НБКИ по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.



Таким образом, за год доля продаж автомобилей в кредит прибавила около 5 процентных пунктов. Напомним, что по итогам 2016 года этот показатель составлял 44% или 552,4 тыс. выданных автокредитов.



По словам исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, рекордные показатели доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования. «В 3 квартале 2017 года она была расширена за счет новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», - отметил он.



Более подробная информация о продажах автомобилей в кредит по итогам 2017 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.