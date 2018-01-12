ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о новых планах по использованию и развитию мощностей порта Владивосток – с 2019 года вместо угольных терминалов здесь разместится рыбоперерабатывающий комплекс.

В ответ на вопрос главного редактора газеты «Аргументы недели. Приморье» Сергея Семёнова о перспективах развития рыбохозяйственного комплекса в крае, Андрей Тарасенко отметил, что самое главное сегодня – создать в регионе условия для перевалки рыбы. Для этого принято решение о возвращении порту Владивосток рыбной специализации. Сейчас здесь ведется перевалка угля, однако, по словам врио Губернатора, уже в следующем году порт будет задействован под развитие рыбной промышленности.

«Нам предстоит восстановить соответствующую инфраструктуру порта: сделать биржу, построить холодильник, создать возможность рынка для прибрежного флота. Ведь почему рыбаки сюда не заходят – все занято углем. Вот до конца января мы подпишем соглашение с портом, и со следующего года уголь переваливать в порту не будут», – заявил Андрей Тарасенко.

Также, по словам врио Губернатора, планируется переместить стивидоров из «Терминала Астафьева» в Находке. На освободившейся территории должен появиться мощный агропромышленный комплекс, который даст фермерам и сельхозпредприятиям долгожданную возможность экспортировать свою продукцию и наращивать объемы производства.

«Я уже провел переговоры с “Русагро”, “Гринагро” и другими агрохолдингами, они готовы заниматься перевалкой, но сейчас это невозможно, потому что все порты забиты. Будем создавать специализированные мощности», – отметил Андрей Тарасенко.