OREANDA-NEWS. Дальневосточный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" за 5 лет с момента запуска производства выпустил около 130 тыс. автомобилей Mazda. Юбилейный 2017 год ознаменовался для предприятия стартом производства обновлённого кроссовера Mazda CX-5, получением статуса резидента ТОР "Надеждинская" и началом строительства нового завода по производству двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, сообщает пресс-служба "Мазда Соллерс".

Компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation и "Соллерс", созданное на принципах партнёрства 50/50. Ровно 5 лет назад – в октябре 2012 года во Владивостоке было запущено серийное производство первой модели – кроссовера Mazda CX-5. Весной 2013 года модельный ряд предприятия пополнился седаном Mazda6.

Стоит отметить, что завод "Мазда Соллерс" входит в глобальную сеть производственных активов Mazda Motor Corporation, расположенных по всему миру. Предприятие во Владивостоке выпускает автомобили, полностью соответствующие международным стандартам качества Mazda.