ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Пежо Ситроен Рус" сегодня объявила об отзыве 38 автомобилей Citroen С4 Picasso и Peugeot 3008, реализованных с 2016-го по 2017 год. Причиной отзыва является возможное повреждение жгута электропитания стартера из-за соприкосновения с опорой двигателя, сообщает пресс-служба Росстандарта.



На автомобилях Citroen С4 Picasso и Peugeot 3008 будет выполнена установка дополнительной защиты на электрический жгут, а также крепления, которое позволит отвести жгут от опоры двигателя.