«В рамках реализации проекта ЕМП российские компании, специализирующиеся на производстве компонентной базы, стали производственными партнерами. Одной из ключевых задач проекта стала максимальная локализация производства автокомпонентов. Всего в проекте задействовано 147 производственных поставщиков. Свыше 50%, а именно 74 из них, являются российскими компаниями», – говорится в материалах к проекту «Кортеж», которые оказались в распоряжении агентства RNS.

Например, автомобильные стекла для автомобилей проекта будет поставлять AGC Glass Russia (Бор). Компания также будет сотрудничать с СП в разработке проекции показаний приборов и разработки многодиапазонной антенны на стекло.

Компания «КиК» (Красноярск) разработала для проекта колесные литые диски по новой технологии Flow Forming. Производитель «Металлопродукция» (Тольятти), который выпускает детали интерьера автомобилей, изготовит для проекта щитки переднего и заднего крыла. Компания «Мобиль» (Сызрань) займется выпуском конструкций из стальных и легких сплавов для ЕМП. НТЦ «Кама» (Нижнекамск) выпустит для «Кортежа» высокотехнологичные шины. «Ярославский завод резиновых технических изделий» освоил для проекта выпуск аэродинамических щитков. Шумо- и виброизоляцией автомобилей ЕМП займется компания «Стандартпласт» (Иваново).

Поставки натуральной кожи для салона автомобилей проекта будет осуществлять группа компаний «Русская кожа» (Рязань), компания «Белебеевский завод «Автонормаль» - крепежные изделия и пружины, группа компаний «Автокомпонент» (Нижний Новгород) – разработка и производство бамперов, корпуса воздушного фильтра, топливного бака и зеркал заднего вида. «Красноярский металлургический завод» изготовит для проекта детали шасси, в том числе кулаки, вилки и трапеции.

«Проект ЕМП продолжает свое развитие, а это значит, что впереди еще много интересных и взаимовыгодных коопераций», – говорится в материалах.



Проект «Кортеж» по созданию автомобилей на ЕМП разрабатывается с 2012 года. В него входят лимузин для первых лиц государства, премиальный седан, внедорожник и минивэн. НАМИ в сентябре 2013 года стало единственным исполнителем заказа на выполнение пилотного проекта по разработке и постановке на производство автомобилей на базе ЕМП. В декабре 2017 года создано СП НАМИ и группы Sollers. Оно начнет работу в первом квартале 2017 года. СП будет дистрибьютором автомобилей проекта «Кортеж» на российском рынке. В настоящее время несколько автомобилей проекта находятся в эксплуатации ФСО.