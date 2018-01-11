ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что модификации внедорожника LADA 4х4 выросли в цене на 8 – 16,9 тыс. рублей.

Наибольший рост цены (на 16900 рублей) отмечен у версии 4x4 Bronto. Так, комплектация Standard/Image в фирменном цвете «Камуфляж» теперь оценивается в 756900 рублей.

На 8000 рублей подорожали 3- и 5-дверные LADA 4x4 в комплектациях «Стандарт». Теперь их можно приобрести за 483900 и 528700 рублей соответственно.

Цены на все версии Urban выросли на 14000 рублей. С января цена за такой 3-дверный внедорожник стартует с отметки 546800 рублей.

Как подтвердили аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе ПАО «АВТОВАЗ», средневзвешенное повышение цен на 2,5% с января 2018 года затронуло все семейства автомобилей LADA.