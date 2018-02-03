Премиальный суббренд Great Wall может выйти на российский рынок
03.02.2018, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китайский автоконцерн Great Wall рассматривает возможность запуска продаж в нашей стране автомобилей марки Wey. Об этом порталу "Колёса.ру" рассказал заместитель генерального директора "Хавейл Мотор Рус" Михаил Роткин (бренд Haval также принадлежит Great Wall). По словам топ-менеджера, если положительное решение будет принято, то у марки Wey не будет собственной дилерской сети в России – автомобили планируют реализовывать через дилеров Haval.
Напомним, бренд Wey представили в 2016 году, он позиционируется выше, чем Haval. Сегодня в линейке премиум-марки две модели: кроссоверы VV5 и VV7. "Пятёрка" оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Вседорожник Wey VV7 тоже доступен с двигателем 2.0T, но с отдачей в 234 л.с. Оба кроссовера укомплектованы 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением, привод – только передний. По предварительным данным, в будущем у моделей Wey могут появиться версии 4?4.
Для кроссоверов предусмотрены системы экстренного автоматического торможения, предупреждения о выходе из полосы движения и предотвращения столкновения, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа-система, автопарковщик.
Напомним, бренд Wey представили в 2016 году, он позиционируется выше, чем Haval. Сегодня в линейке премиум-марки две модели: кроссоверы VV5 и VV7. "Пятёрка" оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Вседорожник Wey VV7 тоже доступен с двигателем 2.0T, но с отдачей в 234 л.с. Оба кроссовера укомплектованы 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением, привод – только передний. По предварительным данным, в будущем у моделей Wey могут появиться версии 4?4.
Для кроссоверов предусмотрены системы экстренного автоматического торможения, предупреждения о выходе из полосы движения и предотвращения столкновения, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа-система, автопарковщик.
Источник: Автостат