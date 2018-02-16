ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Aston Martin в России по итогам 2017 года составил 18 экземпляров. Это в 3,6 раза больше результата годичной давности (5 шт.).



Львиная доля (порядка 80%) от этого количества пришлась на семейство DB11, продажи которого в прошлом году достигли 14 единиц. Также за это время состоятельные россияне приобрели 3 автомобиля семейства Vanquish и 1 – Vantage.



Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», больше всего новых автомобилей Aston Martin было продано в Москве – 13 штук. По одной машине приобрели жители Барнаула, Владивостока, Красноярска, Пензы и подмосковного Жуковского.