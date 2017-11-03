ОРЕАНДА-НОВОСТИ Продажи направления легких коммерческих автомобилей Fiat Professional в октябре увеличились на 94% и составили 208 автомобилей.



По итогам десяти месяцев 2017 года продажи направления Fiat Professional в России составили 1820 автомобилей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как сообщает пресс-служба FCA Russia, наиболее значительный рост в октябре показал флагман бренда Fiat Professional – Fiat Ducato, реализованный в количестве 189 автомобилей (+95%). Второе место занял полноприводный пикап Fiat Fullback, чьи продажи за десять месяцев текущего года выросли в девять раз до 300 единиц.