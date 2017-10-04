ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 15899 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. Как отмечается, сентябрь стал для марки лучшим месяцем продаж с начала текущего года. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи Hyundai составили 111885 машин, что на 10,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба "Хёндэ Мотор СНГ", бестселлером марки остаётся новый Hyundai Solaris с показателем 6581 реализованный автомобиль (+1,3%). На втором месте идёт компактный кроссовер Hyundai Creta – в сентябре было продано 5843 таких машин (+15,5%), что стало лучшим показателем в этом году. С момента появления на российском рынке Creta является неизменным лидером продаж в сегменте SUV.

Замыкает тройку лидеров на этот раз среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, разошедшийся в количестве 1005 единиц. Этот результат стал лучшим для модели в 2017 году.