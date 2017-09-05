Продажи Hyundai в России выросли на 13% в августе
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 13446 автомобилей – на 12,5% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи Hyundai составили 95986 машин, что на 10,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба "Хёндэ Мотор СНГ", бестселлером марки остаётся новый HyundaiSolaris с показателем 6987 реализованных автомобилей (+11,4%). Второй результат показал компактный кроссовер Hyundai Creta – в августе было продано 4000 таких машин (+15%). Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, разошедшийся в количестве 761 единицы.