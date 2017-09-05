ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 13446 автомобилей – на 12,5% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи Hyundai составили 95986 машин, что на 10,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.