Продажи LCV Volkswagen в сентябре выросли 22% в России
09.10.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 660 лёгких коммерческих автомобилей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 15% и составили 4940 единиц, сообщает пресс-служба компании.
Наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются автомобили серии Т. Так, в сентябре было реализовано 409 автомобилей серии Т, что на 36% превышает показатель прошлого года.
Источник: Автостат