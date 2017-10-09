ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 660 лёгких коммерческих автомобилей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 15% и составили 4940 единиц, сообщает пресс-служба компании.