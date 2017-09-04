ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi в августе реализовали 1770 автомобилей – на 33% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране составили 12008 машин, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба "ММС Рус".

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остаётся кроссовер Outlander, чьи продажи с начала года выросли на 36% и составили 9710 автомобилей. Позиции модели усилились в том числе благодаря включению Outlander в госпрограмму льготного автокредитования, а также старту продаж этого внедорожника по государственным программам.