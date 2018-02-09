ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ravon в январе реализовали 1470 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлом годом. В результате доля бренда составила 1,4% против 0,6% годом ранее, сообщает пресс-служба "Равон Моторс Рус". Самыми популярными моделями Ravon у российских покупателей стали Ravon Nexia (504 шт.), Ravon R2 (424 шт.) и Ravon R4 (409 шт.).

Дилерская сеть Ravon на данный момент составляет 90 дилерских центров. В ближайшие годы Ravon планирует расширение своего модельного ряда в новых сегментах рынка. Так, в 2018 году будут представлены новый кроссовер и седан С-сегмента, старт продаж которых ожидается в 2019 году. Кроме того, уже в 2018 году будет выпущена рестайлинговая версия седана Ravon R4.