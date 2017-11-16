ОРЕАНДА-НОВОСТИ В октябре 2017 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 450 новых автомобилей LADA. Это на 22,6% больше, чем за тот же период годичной давности.



Если рассматривать статистику АСЕА, то в октябре в Евросоюзе было продано больше автомобилей LADA, чем в сентябре (406 шт.). Всего же с начала года объем реализации этих машин превысил 4,2 тыс. экземпляров, показав рост на 29%.



Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей LADA в европейских странах росли практически каждый месяц, кроме мая, когда было отмечено их незначительное снижение (-2,6%). Таким образом, рост продаж фиксируется уже пятый месяц подряд. Во многом это связано с выходом на местные рынки седана Vesta. К примеру, в этом году продажи флагманской модели АВТОВАЗа стартовали в таких странах как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия и Литва.



Более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах содержится в разделе «Аналитика».