Продажи электромобилей с пробегом в России выросли в 3,3 раза
24.01.2018, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", по итогам 2017 года в России было реализовано 1047 подержанных электромобилей. Это в 3,3 раза больше, чем годом ранее (313 шт.).
Как отмечает директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков, столь бурный рост популярности электрокаров с пробегом объясняется ввозом модели Nissan Leaf на Дальний Восток. Так, в минувшем году на учёт встало 932 таких экземпляра (в 2016 году было ввезено 210 единиц). Больше половины (524 шт.) из них остались в Дальневосточном ФО, 141 электрокар переехал в Сибирский ФО, а остальные машины отправились в другие регионы страны.
Кроме Nissan Leaf, в 2017 году на российском вторичном рынке было реализовано ещё 115 электромобилей. Среди них стоит отметить модели Mitsubishi i-MiEV (50 шт.) и Tesla (седан S – 44 шт. и кроссовер X – 4 шт.). Оставшееся количество пришлось на Renault Twizy и LADA Ellada.
Напомним, ранее эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" установили, что продажи новых электрокаров в России по итогам прошлого года выросли на 28%.
Как отмечает директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков, столь бурный рост популярности электрокаров с пробегом объясняется ввозом модели Nissan Leaf на Дальний Восток. Так, в минувшем году на учёт встало 932 таких экземпляра (в 2016 году было ввезено 210 единиц). Больше половины (524 шт.) из них остались в Дальневосточном ФО, 141 электрокар переехал в Сибирский ФО, а остальные машины отправились в другие регионы страны.
Кроме Nissan Leaf, в 2017 году на российском вторичном рынке было реализовано ещё 115 электромобилей. Среди них стоит отметить модели Mitsubishi i-MiEV (50 шт.) и Tesla (седан S – 44 шт. и кроссовер X – 4 шт.). Оставшееся количество пришлось на Renault Twizy и LADA Ellada.
Напомним, ранее эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" установили, что продажи новых электрокаров в России по итогам прошлого года выросли на 28%.
Источник: Автостат