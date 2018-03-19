ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2018 года реализация новых автомобилей китайских марок (с учетом LCV) в нашей стране составила 2349 единиц – на 17% больше, чем год назад. Таким образом, они демонстрируют рост продаж в России уже десятый месяц подряд.

Лидером среди китайских автопроизводителей по-прежнему остается Lifan, на долю которого пришлось около половины от общего объема. Продажи автомобилей этой марки в прошлом месяце составили 1123 экземпляра, что на 3% ниже результата годичной давности. Вторую позицию в этом рейтинге сохраняет Chery, реализация которого за месяц достигла 428 единиц (+29%). На третье место поднялся Zotye – показатель этого бренда равен 166 автомобилям, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее. При этом из тройки лидеров вылетел Haval, результат которого в последний зимний месяц составил 155 машин (+29%).

Продажи легковых автомобилей других китайских марок в феврале выглядят следующим образом: DFM (113 шт.; рост в 2,8 раза), Geely (113 шт.; -25%), FAW (106 шт.; рост в 7,6 раза), Changan (103 шт.; -6%), Foton (26 шт.; рост в 8,7 раза), Brilliance (12 шт.; -14%), Hawtai (4 шт.; -60%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев нынешнего года реализация новых китайских автомобилей составила 4335 единиц, что на 20% больше показателя января – февраля 2017 года. Таким образом, их доля составляет менее 2% от всего объема российского рынка.