Более 45% рынка люксовых автомобилей приходится лишь на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В минувшем году ее обладателями стали 660 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 382 экземпляра. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (235 шт.). Также за 2017 год в нашей стране было приобретено 85 новых Rolls-Royce, 31 – Lamborghini, 29 – Ferrari и 18 – Aston Martin.

Порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву и Подмосковье, где в общей сложности в прошлом году было реализовано 970 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга приобрели 115 люксовых автомобилей. В Краснодарский край отправилась 51 машина, в Татарстан – 19, в Свердловскую область – 18. По 12 автомобилей было куплено в Башкирии и Ростовской области, 11 – в Иркутской области. Жители Нижегородской области стали обладателями 10 таких машин. В остальных субъектах РФ этот показатель ниже.