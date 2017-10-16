ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод объявил официальный старт продаж нового УАЗ "Профи", серийное производство которого началось в сентябре 2017 года. Грузовик грузоподъёмностью 1,5 тонны уже доступен у всех официальных дилеров УАЗа.

Заднеприводная версия УАЗ "Профи" в комплектации "Стандарт" предлагается от 649 тыс. рублей. В базовое оснащение автомобиля входят система ABS+EBD, подушка безопасности водителя, электростеклоподъёмники, салонный фильтр, центральный замок, боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой.

Стоимость версии Комплектация "Комфорт", доплата за которую составляет 50 тыс. рублей, включает в себя кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему(MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной ёмкости 75А. На выбор потребителей будут предложены такие дополнительные опции как блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации "Стандарт"), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с 7-дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигационной системы.