Продажи подержанных китайских автомобилей в России выросли на 13%
05.01.2018, 21:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 11 месяцев 2017 года в России было реализовано 67,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом китайских марок. Это на 13% выше результата годичной давности (59,7 тыс. шт.).
Почти каждый третий перепроданный в нашей стране китайский автомобиль носит эмблему Chery. Так, с января по ноябрь нынешнего года своих владельцев сменили 22,1 тыс. машин этой марки – на 8% больше, чем год назад. Примерно каждый четвёртый автомобиль с пробегом приходится на бренд Lifan (16,2 тыс. шт.; +24%). Практически одинаковую долю (более 17%) имеют Great Wall (11,9 тыс. шт.; +7%) и Geely (11,6 тыс. шт.; +17%). Таким образом, этим четырём маркам принадлежит свыше 90% в общем объёме перепродаж китайских легковых автомобилей в РФ.
Показатели других брендов из КНР на российском вторичном рынке выглядят значительно скромнее. Здесь можно отметить лишь BYD и FAW, которые за 11 месяцев разошлись тиражом в 1863 и 1347 подержанных экземпляров соответственно. У оставшихся марок перепродажи составляют менее тысячи единиц.
Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", продажи новых легковых автомобилей китайских марок в России за 11 месяцев 2017 года показывают незначительное падение (-1%).
Почти каждый третий перепроданный в нашей стране китайский автомобиль носит эмблему Chery. Так, с января по ноябрь нынешнего года своих владельцев сменили 22,1 тыс. машин этой марки – на 8% больше, чем год назад. Примерно каждый четвёртый автомобиль с пробегом приходится на бренд Lifan (16,2 тыс. шт.; +24%). Практически одинаковую долю (более 17%) имеют Great Wall (11,9 тыс. шт.; +7%) и Geely (11,6 тыс. шт.; +17%). Таким образом, этим четырём маркам принадлежит свыше 90% в общем объёме перепродаж китайских легковых автомобилей в РФ.
Показатели других брендов из КНР на российском вторичном рынке выглядят значительно скромнее. Здесь можно отметить лишь BYD и FAW, которые за 11 месяцев разошлись тиражом в 1863 и 1347 подержанных экземпляров соответственно. У оставшихся марок перепродажи составляют менее тысячи единиц.
Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", продажи новых легковых автомобилей китайских марок в России за 11 месяцев 2017 года показывают незначительное падение (-1%).
Источник: Автостат