ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» за 2017 год выполнена на 100%. Об этом сообщил директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Росатома Геннадий Сахаров.

Главными достижениями прошлого года он назвал сдачу в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 и физпуск двух энергоблоков - №4 Ростовской АЭС и №1 Ленинградской АЭС-2.

Объем программы капитальных вложений по реализации инвестиционно-строительных проектов (ИСП) Госкорпорации «Росатом» в 2017 году составил более 280 млрд руб., из них более 200 млрд руб. в 2017 году было направлено на реализацию 170 инвестиционно-строительных проектов в 29 субъектах РФ, включая проекты по сооружению восьми энергоблоков российских АЭС. Подразделения Госкорпорации «Росатом» по управлению капитальными вложениями и работники Отраслевого центра капитального строительства Росатома (ОЦКС) активизировали работу по контролю эффективности и целевого характера расходования средств при реализации программы капвложений Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. В результате этой работы в 2017 году была достигнута экономия средств в объеме 11 млрд руб.

В рамках инвестиционного соглашения эксперты отдела контроля стоимости проектов ОЦКС Росатома в 2017 году рассмотрели 126 проектов договоров и дополнительных соглашений, заключаемых заказчиком (застройщиком) при сооружении АЭС в РФ и за рубежом. В 2017 году специалисты ОЦКС рассмотрели 31 закупочную заявку на выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Общее снижение начальной минимальной цены после согласования заявок на закупки составило 94,836 млн рублей.

С целью повышения эффективности организационных, методических и контрольных процедур, создания и внедрения единой отраслевой информационной платформы сформирована «Концепция совершенствования системы контроля проектов капитальных вложений Госкорпорации «Росатом». В рамках ее реализации разработан ряд методологических документов в части организации контроля физических объемов работ при сооружении объектов использования атомной энергии, а также сформированы требования к комплексной системе контроля проектов сооружения АЭС в России и за рубежом.