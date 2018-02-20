Производительность труда в СНИИП за пять лет выросла в 12 раз
20.02.2018, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производительность труда в АО "СНИИП" (входит в Машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш") за пять лет выросла в 12 раз. Такие данные были приведены во время совещания по развитию института, которое прошло под руководством генерального директора дивизиона Андрея Никипелова.
В ходе совещания руководители АЭМ осмотрели производство, обсудили вопросы системного внедрения ПСР, реализацию инвестиционных мероприятий по реконструкции имущественного комплекса и технологическому перевооружению. Также были рассмотрены вопросы наращивания портфеля заказов, в том числе по зарубежным проектам.
Участниками совещания была отмечена положительная динамика развития предприятия, в частности, значительное увеличение выручки и значительный рост производительности труда.
В ходе совещания руководители АЭМ осмотрели производство, обсудили вопросы системного внедрения ПСР, реализацию инвестиционных мероприятий по реконструкции имущественного комплекса и технологическому перевооружению. Также были рассмотрены вопросы наращивания портфеля заказов, в том числе по зарубежным проектам.
Участниками совещания была отмечена положительная динамика развития предприятия, в частности, значительное увеличение выручки и значительный рост производительности труда.
Источник: Атомэнергомаш