ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в октябре увеличил производство на 9%, выпустив 4418 машкомплектов. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло грузовых автомобилей единиц, что на 14% больше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.