Производство КАМАЗ в октябре выросло на 9%
07.11.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в октябре увеличил производство на 9%, выпустив 4418 машкомплектов. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло грузовых автомобилей единиц, что на 14% больше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Напомним, в сентябре КАМАЗ вышел на новый темп сборки: ежесуточные показатели приближаются к 200 автомобилям. При этом в общем потоке с серийными машинами уже идут премьеры года – КАМАЗ-6580, -65801, -65802, -5325.
Источник: Автостат