ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в 2017 году составило 162 тысячи единиц, что на 18,2% выше показателя годичной давности.



КАМАЗ в прошлом году увеличил производство на 12% до 39525 машинокомплектов. Напомним, в апреле на предприятии стартовал выпуск модернизированного магистрального тягача КАМАЗ-5490 Neo. Каждый шестой выпущенный КАМАЗом грузовик в 2017 году – из нового модельного ряда.



Горьковский автозавод расширил линейку модификаций своих автомобилей с помощью среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next» полной массой 10 т и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т. Ульяновский завод «Исузу Рус» запустил линию по сборке грузовиков серии «C» и «E». Кроме того, «Автотор» освоил производство коммерческих автомобилей Hyundai HD78 в режиме полного цикла.



Выпуск автобусов в России за 2017 год увеличился на 3,9% до 26,8 тысячи единиц. Стоит отметить, что в декабре прошлого года во Владимирской области начал работу новый автобусный завод «Волгабас-Владимир», который будет выпускать газомоторные автобусы большого класса, а также электробусы. Проектная мощность первой очереди предприятия рассчитана на производство до 1000 автобусов в год, инвестиции в проект составили 3,5 млрд рублей.