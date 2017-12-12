ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным аналитической компании "АСМ-холдинг" объём выпуска грузовых автомобилей, включая лёгкие грузовики, за январь-октябрь 2017 года увеличился на 16,8%, выпущено 125,3 тыс. шт.

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-октябре 2017 года увеличился на 8,0%, выпущено 104,4 тыс. шт.

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ "ГАЗ" - (+1,6%), КАМАЗ - (+12,8%), УАЗ - (+21,8%), ПСА ВИС-Авто - (+70,8%), Бецема - (+87,5%), РИАТ - (+38,8%), Чайка-НН - (+38,7%), ЗТО Камея -(рост в 2,5 раза).

Выпуск автомобилей иностранных брендов в январе-октябре 2017 года увеличился на 96,5%, выпущено 20,9 тыс. шт.

Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: компания Форд Соллерс Елабуга - (+31,0%), Исузу-Рус - (+91,9%), Вольво Восток - (рост в 3,7 раза), Даймлер Камаз Рус - (рост в 2,8 раза), ГК Автотор - (рост в 2,3 раза), Ман Трак Энд Бас Продакшн Рус - (+63,8%), Скания-Питер - (рост в 4,2 раза).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в январе-октябре 2017 года 16,7% (в январе-октябре 2016 года - 9,9%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-октябре 2017 года отгрузили потребителям 119,8 тыс. шт. (+14,0%).