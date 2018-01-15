"РЖД Логистика" организовала доставку длинномерных рельсов из Казахстана для нужд ОАО "РЖД"
15.01.2018, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "РЖД Логистика" в кратчайшие сроки организовала комплексную доставку 100-метровых рельсов общим весом 7,5 тыс. тонн из Казахстана в Россию для нужд ОАО "РЖД". Проект был реализован в тесном сотрудничестве с Центральной дирекцией управления движением, ЦФТО, Центральной и Южно-Уральской дирекциями по ремонту пути.
ОАО "РЖД" и ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" (АРБЗ) подписали меморандум о сотрудничестве в ходе заседания казахстанско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 16 ноября 2017 г. в г. Актобе (Казахстан). В соответствии с документом, АРБЗ готов осуществлять экспорт в Россию рельсов, предназначенных для строительства железных дорог общего пользования и высокоскоростных магистралей. Изготовление рельсовой продукции осуществлялось из заготовок производства ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" и ОАО "Уральская сталь", входящих в холдинг "Металлоинвест". Договор на поставку был тогда же подписан между АРБЗ и "Росжелдорснабом".
"РЖД Логистика" выступила логистическим оператором перевозки - уже через 5 дней после подписания меморандума был отправлен первый состав с длинномерными рельсами со ст. Кызгалдакты Казахстанской железной дороги на ст. Металлургическая Южно-Уральской железной дороги. Комплексная услуга включала в себя: разработку совместно с клиентом технологии погрузки, утверждение и согласование данной технологии на сети российских и казахстанских железных дорог, подачу специализированного подвижного состава, состоящего из восьми сцепов по четыре 25-метровые платформы каждый, оплату тарифа по территории РФ, оформление документов, инспекцию, сопровождение погрузки, перевозку с обеспечением сохранности груза на протяжении всего маршрута. Всего было отправлено 4 состава.
"Доставка длинномерных рельсов на специализированных сцепах – это наша уникальная и проверенная временем компетенция, ни одна российская логистическая компания не обладает сопоставимым опытом организации подобных перевозок. Кроме этого, ранее мы уже сотрудничали с АРБЗ. Всё это позволило нам предложить эффективное решение "под ключ" и успешно реализовать его в кратчайшие сроки", - прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.
Как заявлялось ранее, ОАО "РЖД" в 2018 году рассмотрит вопрос постоянных поставок по результатам оценки новой рельсовой продукции.
ОАО "РЖД" и ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" (АРБЗ) подписали меморандум о сотрудничестве в ходе заседания казахстанско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 16 ноября 2017 г. в г. Актобе (Казахстан). В соответствии с документом, АРБЗ готов осуществлять экспорт в Россию рельсов, предназначенных для строительства железных дорог общего пользования и высокоскоростных магистралей. Изготовление рельсовой продукции осуществлялось из заготовок производства ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" и ОАО "Уральская сталь", входящих в холдинг "Металлоинвест". Договор на поставку был тогда же подписан между АРБЗ и "Росжелдорснабом".
"РЖД Логистика" выступила логистическим оператором перевозки - уже через 5 дней после подписания меморандума был отправлен первый состав с длинномерными рельсами со ст. Кызгалдакты Казахстанской железной дороги на ст. Металлургическая Южно-Уральской железной дороги. Комплексная услуга включала в себя: разработку совместно с клиентом технологии погрузки, утверждение и согласование данной технологии на сети российских и казахстанских железных дорог, подачу специализированного подвижного состава, состоящего из восьми сцепов по четыре 25-метровые платформы каждый, оплату тарифа по территории РФ, оформление документов, инспекцию, сопровождение погрузки, перевозку с обеспечением сохранности груза на протяжении всего маршрута. Всего было отправлено 4 состава.
"Доставка длинномерных рельсов на специализированных сцепах – это наша уникальная и проверенная временем компетенция, ни одна российская логистическая компания не обладает сопоставимым опытом организации подобных перевозок. Кроме этого, ранее мы уже сотрудничали с АРБЗ. Всё это позволило нам предложить эффективное решение "под ключ" и успешно реализовать его в кратчайшие сроки", - прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.
Как заявлялось ранее, ОАО "РЖД" в 2018 году рассмотрит вопрос постоянных поставок по результатам оценки новой рельсовой продукции.
Источник: РЖД Логистика