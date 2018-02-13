"РЖД Логистика" перевезла "мобильный город" для геологов
13.02.2018, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обособленное подразделение АО "РЖД Логистика" в Ярославле организовало комплексную мультимодальную перевозку "мобильного города" для ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" по Республике Коми. Проект был реализован в тесном сотрудничестве с Северной железной дорогой.
Логистические услуги предполагали доставку "под ключ" 102-х единиц различного оборудования и техники (мобильные жилые здания на санях, дизель-электростанции, малые буровые установки, трактора, вездеходы, автомобили повышенной проходимости, топливозаправщики и т.д.) для работы и жизни геологоразведчиков в условиях Крайнего Севера.
Первый этап проекта включал перевозку по глубокой тундре с использованием тяжёлой автотракторной техники - с места базирования сейсмостанции (СП-1) на расстояние 75 км до железнодорожной станции Инта. Далее оборудование и техника были перегружены на железную дорогу и отправлены составом из 56 универсальных и фитинговых платформ и полувагонов до станции Кожва. На заключительном этапе груз с помощью автотягачей и тяжёлой автотракторной техники был доставлен на расстояние более 60 км до новой базы размещения ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" (СП-23).
Специалисты "РЖД Логистики" оказали клиенту полный комплекс услуг: разработку и согласование схем размещения и крепления груза на подвижном составе, оформление перевозочных документов, погрузочно-разгрузочные работы на станциях и пунктах отправления/назначения, крепление и раскрепление груза, предоставление реквизита крепления и самого железнодорожного подвижного состава, автодоставку в условиях бездорожья по зимнику, а также услуги сопровождения и охраны груза в пути всего следования.
"Одна из сильных компетенций "РЖД Логистики" - сложные комплексные перевозки практически в любую точку России с использованием всех видов транспорта. Наши специалисты работали в тяжелейших условиях при температуре -35 градусов, периодических сильных снегопадах и полном отсутствии автодорог. Именно такие проекты позволяют проверить, на что мы способны, и приобрести дополнительный ценный опыт", - прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.
АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания обеспечивает высокотехнологичный и надёжный сервис перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий грузов.
В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.
"РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
Логистические услуги предполагали доставку "под ключ" 102-х единиц различного оборудования и техники (мобильные жилые здания на санях, дизель-электростанции, малые буровые установки, трактора, вездеходы, автомобили повышенной проходимости, топливозаправщики и т.д.) для работы и жизни геологоразведчиков в условиях Крайнего Севера.
Первый этап проекта включал перевозку по глубокой тундре с использованием тяжёлой автотракторной техники - с места базирования сейсмостанции (СП-1) на расстояние 75 км до железнодорожной станции Инта. Далее оборудование и техника были перегружены на железную дорогу и отправлены составом из 56 универсальных и фитинговых платформ и полувагонов до станции Кожва. На заключительном этапе груз с помощью автотягачей и тяжёлой автотракторной техники был доставлен на расстояние более 60 км до новой базы размещения ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" (СП-23).
Специалисты "РЖД Логистики" оказали клиенту полный комплекс услуг: разработку и согласование схем размещения и крепления груза на подвижном составе, оформление перевозочных документов, погрузочно-разгрузочные работы на станциях и пунктах отправления/назначения, крепление и раскрепление груза, предоставление реквизита крепления и самого железнодорожного подвижного состава, автодоставку в условиях бездорожья по зимнику, а также услуги сопровождения и охраны груза в пути всего следования.
"Одна из сильных компетенций "РЖД Логистики" - сложные комплексные перевозки практически в любую точку России с использованием всех видов транспорта. Наши специалисты работали в тяжелейших условиях при температуре -35 градусов, периодических сильных снегопадах и полном отсутствии автодорог. Именно такие проекты позволяют проверить, на что мы способны, и приобрести дополнительный ценный опыт", - прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.
АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания обеспечивает высокотехнологичный и надёжный сервис перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий грузов.
В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.
"РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
Источник: РЖД