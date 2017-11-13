ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты деятельности компании по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2017 года.

Основные результаты:

· Рост цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) за девять месяцев 2017 года на 22,6% – до среднего значения 1 924 доллара США за тонну по сравнению с 1 569 долларами США за тонну за девять месяцев 2016 года, а также рост объёмов реализации первичного алюминия и сплавов на 2,0% в сравниваемых периодах обеспечили увеличение выручки РУСАЛа за девять месяцев 2017 года на 21,3% – до 7 224 млн долларов США по сравнению с 5 956 млн долларов США за девять месяцев 2016 года.

· Выручка в третьем квартале 2017 года выросла на 19,4% – до 2 460 млн долларов США по сравнению с 2 060 млн долларов США в третьем квартале прошлого года, что обусловлено как ростом цены алюминия на LME, так и увеличением доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объёме реализации алюминия – до 50% в третьем квартале 2017 года по сравнению с 45% в аналогичном периоде прошлого года.

· Операционная эффективность и контроль над издержками в совокупности с высокими ценами на алюминий на LME позволили РУСАЛу показать хорошие финансовые результаты по итогам отчетного периода. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 7,6% – до 549 млн долларов США в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года и на 42,4% – до 1 534 млн долларов США за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте выросла на 1,5% – до 1 520 долларов США в третьем квартале 2017 года по сравнению с 1 497 долларами США во втором квартале 2017 года в результате роста затрат на приобретение основного сырья.

· Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за девять месяцев 2017 года составила 727 млн долларов США и 1 122 млн долларов США соответственно по сравнению с 248 млн долларов США и 752 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года.

· В августе 2017 года Совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды в общем объёме 299,3 млн долларов США (или 0,0197 доллара США на одну акцию). Промежуточные дивиденды были выплачены 10 октября 2017 года.

· Компания снизила свой чистый долг до 7,6 млрд долларов США по состоянию на 30 сентября 2017 года. В рамках программы по снижению долга РУСАЛ направил часть остатка денежных средств за третий квартал на погашение задолженности по кредитам, а также сформировал достаточный баланс денежных средств для дальнейшего снижения долга.

· Благодаря успешному рефинансированию средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитному портфелю РУСАЛа снизилась до 5% годовых.

Комментируя результаты третьего квартала и девяти месяцев 2017 года, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьёв отметил:

"Третий квартал стал ещё одним успешным периодом для РУСАЛа. На фоне высокого спроса на алюминий и роста цен на LME компания завершила квартал с хорошими финансовыми результатами.

Выручка РУСАЛа за девять месяцев текущего года выросла на 21,3%, достигнув 7,2 млрд долларов США. В третьем квартале 2017 года мы установили новый рекорд в реализации продукции с добавленной стоимостью, доля которой в общем объёме продаж достигла 50%. Компания остается приверженной своей сбытовой и маркетинговой стратегии, уверенно приближаясь к достижению цели по наращиванию доли поставок ПДС до 60% к 2021 году.

Рост скорректированной EBITDA в третьем квартале составил 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом маржа составила 22,3%. Нормализованная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 73,0% по сравнению с предыдущим кварталом – до 436 млн долларов США. Аналогичные цифры за девять месяцев текущего года также демонстрируют уверенный рост: скорректированная EBITDA увеличилась на 42,4%, достигнув 1,5 млрд долларов США, нормализованная чистая прибыль составила 1,1 млрд долларов США, что на 49,2% выше показателя прошлого года.

Сегодня потребители во всём мире становятся более требовательными к экологическим характеристикам продукции, которую они приобретают, и в частности, её "углеродному следу". Понимая важность этого тренда, РУСАЛ объявил о запуске своего нового бренда низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Продукция под брендом ALLOW сертифицирована и обладает существенно меньшим удельным объёмом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли.

Основные финансовые и операционные результаты

Три месяца, закончившиеся

30 сентября Измене-ние, % (3-й кв. к 3-му кв.) Три месяца, закон-чивши-еся 30 июня Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять месяцев, закончившиеся

30 сентября Измене-ние, девять месяцев к девяти меся-цам, % 2017 2016 2017 2017 2016 неаудир. неаудир. неаудир. неаудир. неаудир. Основные операционные показатели (тыс. тонн) Первичный алюминий 931 920 1,2% 921 1,1% 2 762 2 755 0,3% Глинозём 1 965 1 865 5,4% 1 928 1,9% 5 782 5 589 3,5% Бокситы 2 742 3 211 (14,6%) 3 090 (11,3%) 8 701 9 346 (6,9%) (тыс. тонн) объём реализации первичного алюминия и сплавов 968 981 (1,3%) 1 002 (3,4%) 2 955 2 896 2,0% (долларов США за тонну) Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте 1 520 1 330 14,3% 1 497 1,5% 1 478 1 330 11,1% Цена алюминия за тонну на LME 2 011 1 621 24,1% 1 911 5,2% 1 924 1 569 22,6% Средняя премия к цене на LME 162 150 8,0% 174 (6,9%) 163 161 1,2% Средняя цена реализации 2 124 1 754 21,1% 2 081 2,1% 2 051 1 711 19,9% Цена глинозема за тонну 310 234 32,5% 296 4,7% 315 236 33,5% Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибылях и убытках (млн долларов США) Выручка 2 460 2 060 19,4% 2 467 (0,3%) 7 224 5 956 21,3% Скорректированная EBITDA 549 421 30,4% 510 7,6% 1 534 1 077 42,4% маржа (% от выручки) 22,3% 20,4% н/д 20,7% н/д 21,2% 18,1% н/д Чистая прибыль 312 273 14,3% 283 10,2% 782 534 46,4% маржа (% от выручки) 12,7% 13,3% н/д 11,5% н/д 10,8% 9,0% н/д Скорректированная чистая прибыль 262 181 44,8% 202 29,7% 727 248 193,1% маржа (% от выручки) 10,7% 8,8% н/д 11,5% н/д 10,1% 4,2% н/д Нормализованная чистая прибыль 436 327 33,3% 252 73,0% 1 122 752 49,2% маржа (% от выручки) 17,7% 15,9% н/д 10,2% н/д 15,5% 12,6% н/д

Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении

По состоянию на Изменение, девять месяцев к концу года,% 30 сентября 2017 31 декабря

2016 (млн долларов США) (неаудир.) Активы 15 602 14 452 8,0% Оборотный капитал 1 748 1 691 3,4% Чистый долг 7 592 8 421 (9,8%)

Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств

Девять месяцев, закончившиеся Изменение, девять месяцев к девяти месяцам,% 30 сентября 2017 30 сентября 2016 (млн долларов США) (неаудир.) (неаудир.) Чистый поток денежных средств от операционной деятельности 1 181 966 22,3% Чистый поток денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности 112 (49) н/д из них дивиденды "Норильского никеля" 622 320 94,4% из них капитальные вложения (547) (407) 34,4% Проценты уплаченные (385) (325) 18,5%

Тенденции развития мировой алюминиевой отрасли

Основные события девяти месяцев 2017 года

· По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий за девять месяцев 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 47,8 млн тонн в результате устойчивого спроса в Китае, Европе, странах Азии, Северной Америке и Индии.

· По прогнозам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий в 2017 году вырастет на 5,9% по сравнению с прошлым годом – до 63,1 млн тонн благодаря росту спроса на рынках вне Китая на 3,9% – до 29,3 млн тонн и росту спроса в Китае на 7,7% – до 33,8 млн тонн.

· По оценкам CRU, мировой спрос на алюминий вне Китая за девять месяцев 2017 года составил 22,1 млн тонн. При этом производство алюминия (включая производство в восьми странах, не предоставляющих отчетность) за девять месяцев 2017 года увеличилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 20,3 млн тонн. Это обеспечило дефицит на рынке алюминия вне Китая в отчетном периоде в размере около 1,8 млн тонн.

· В Китае, где регулирующие органы объявили о сокращении производства в зимний период в целях борьбы с загрязнением воздуха, снижение годового объёма производства алюминия, по оценкам РУСАЛа, составит 1,1 млн тонн. Более существенное снижение объёмов производства ожидается на рынке углеродного сырья для алюминиевой промышленности, включая производство анодов, коксующегося угля и проч., в том числе 100%-ное закрытие производств на территории "26+2" в зимний период.

· Ожидается, что экспорт китайских полуфабрикатов в четвертом квартале 2017 года – первом полугодии 2018 года сократится в связи с напряженной ситуацией на внутреннем рынке и негативным экспортным арбитражем. Экспорт китайских алюминиевых полуфабрикатов упал на 7,6% – до 358 тыс. тонн в августе 2017 года, продемонстрировав сокращение второй месяц подряд. При этом экспорт "поддельных" полуфабрикатов сократился на 31% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление алюминия

По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий вырос на 5,9% за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 47,8 млн тонн. Такая динамика обусловлена сохранением с начала года устойчивых темпов роста в развитых экономиках, а также увеличением темпов роста в развивающихся экономиках. Спрос на алюминий вне Китая вырос на 3,9% – до 22,1 млн тонн за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Китае спрос на алюминий увеличился на 7,7% – до 25,7 млн тонн за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Промышленность Северной Америки восстанавливается быстрыми темпами, что подтверждается значением индекса PMI в США, который в сентябре 2017 года достиг своего самого высокого уровня с 2004 года. Это стимулирует рост спроса на алюминий со стороны заказчиков из различных секторов потребления, в первую очередь строительной и транспортной отраслей. В целом спрос на алюминий в Северной Америке составил 5,1 млн тонн за девять месяцев 2017 года, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В еврозоне индексы PMI также находятся на своих самых высоких уровнях за последние годы. Динамика спроса на алюминий отражает эти позитивные экономические тенденции: с начала года потребление алюминия устойчиво растет, особенно в строительном сегменте, где алюминий высоко востребован при строительстве жилых зданий в виде строительного листа и экструзий. В прочих секторах потребления спрос на алюминий даже опережает экономические тренды, особенно в автомобилестроении и производстве баночной тары. В результате спрос на первичный алюминий в Европе вырос на 3,6% – до 7,2 млн тонн за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация на рынках Азии была также позитивной. Промышленное производство в Японии начало вновь ускоряться в августе, показав впечатляющие результаты в сентябре, когда индекс PMI достиг своего самого высокого значения за четыре месяца. Основным драйвером роста спроса стала автомобильная промышленность. В остальных странах Азии, без учета Китая и Индии, наблюдались аналогичные тенденции, при этом наибольший спрос обеспечивала автомобильная отрасль, где облегчение веса транспортного средства стало одним из ключевых направлений развития отрасли. В результате спрос на первичный алюминий в регионе увеличился до 4,8 млн тонн, или на 3,6%, за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ещё на одном крупном рынке региона – в Индии – спрос на алюминий увеличивался с начала года, при этом особенно впечатляющими были темпы роста упаковочного сегмента на фоне увеличения производства фольги. По итогам девяти месяцев 2017 года спрос на алюминий в Индии увеличился на 6,7% – до 1,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Южной Америке также наблюдаются высокие темпы роста, особенно в автомобильной отрасли, где производство увеличилось на 27% за девять месяцев 2017 года. Это привело к росту спроса на литейную продукцию, продукцию проката и экструзию и вдохнуло новую жизнь в регион после периода стагнации. Спрос на алюминий в Южной Америке вырос на 3,6% – до 0,8 млн тонн в рассматриваемом периоде.

Китайская экономика также продолжила демонстрировать уверенные темпы роста на протяжении девяти месяцев текущего года. Значение индекса PMI в сентябре 2017 года достигло 52,4 – это самый высокий уровень с апреля 2012 года. Значение индекса Caixin Manufacturing PMI составило 51,0 в сентябре 2017 года. Рост ВВП Китая в третьем квартале 2017 года составил 6,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года после роста на 6,9% во втором квартале 2017 года.

Спрос на алюминий в России за девять месяцев 2017 года вырос на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря восстановлению промышленности после рецессии, развитию экспорта и росту кабельного рынка. Производство легковых автомобилей выросло на 18% в сентябре и на 10,6% за девять месяцев 2017 года.

Производство алюминия

Производство алюминия вне Китая остается умеренным. По данным Международного алюминиевого института и оценке CRU производства в восьми странах, не предоставляющих отчетность, производство алюминия вне Китая в годовом выражении сократилось на 0,11 млн тонн – до 27,02 млн тонн в августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время возможности перезапуска ранее закрытых мощностей ограниченны в связи с недостатком электроэнергии по конкурентным ценам, высокими затратами на перезапуск, а также дефицитом углеродного сырья.

Объявление китайского правительства о реализации программы сокращения производства в зимний период продиктовано необходимостью борьбы с промышленным загрязнением воздуха. По оценкам РУСАЛа, в результате реализации программы сокращение производства в Китае составит 1 млн тонн алюминия и около 3,3 млн тонн глинозема в годовом выражении. Более существенное снижение объёмов производства ожидается на рынке углеродного сырья для алюминиевой промышленности, включая производство анодов, коксующегося угля и проч., в том числе 100%-ное закрытие производств на территории "26+2" в зимний период.

С учётом ожидаемого закрытия так называемых "нелегальных" мощностей сверх сокращений в рамках программы приостановки производства на зимний период, по оценкам РУСАЛа, ситуация на рынке алюминия Китая будет достаточно напряжённой. На дату публикации этого пресс-релиза, по данным агентства SMM, около 4,2 млн тонн нелегально работающих мощностей были закрыты.

Ожидается, что экспорт китайских полуфабрикатов в четвертом квартале 2017 года – первом полугодии 2018 года сократится в связи с напряженной ситуацией на внутреннем рынке и негативным экспортным арбитражем. Экспорт китайских алюминиевых полуфабрикатов упал на 7,6% – до 358 тыс. тонн в августе 2017 года, продемонстрировав сокращение второй месяц подряд. При этом экспорт "поддельных" полуфабрикатов сократился на 31% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогноз на 2017 год

· РУСАЛ поднимает прогноз роста спроса на алюминий на мировом рынке с 5,7% до 5,9% в 2017 году. Спрос по итогам года составит 63,1 млн тонн, в том числе благодаря уверенному росту в России и странах ЕС. Спрос на алюминий в Китае вырастет на 7,7% – до 33,8 млн тонн и в остальных странах на 3,9% – до 29,3 млн тонн благодаря росту в странах Европы, Ближнего Востока и Азии.

· Мировое производство алюминия вырастет на 5,3% – до 62,4 млн тонн.

· Дефицит на мировом рынке алюминия в 2017 году составит 1,1 млн тонн по сравнению с дефицитом 0,4 млн тонн в 2016 году.

Обзор финансовых результатов

Выручка

Три месяца, закончившиеся

30 сентября Измене-ние, % (3-й кв. к 3-му кв.) Три месяца, закон-чивши-еся 30 июня Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять месяцев, закончившиеся

30 сентября Измене-ние, девять месяцев к девяти меся-цам, % 2017 2016 2017 2017 2016 неаудир. неаудир. неаудир. неаудир. неаудир. Реализация первичного алюминия и сплавов млн долларов США 2 056 1 721 19,5% 2 085 (1,4%) 6 061 4 955 22,3% тыс. тонн 968 981 (1,3%) 1 002 (3,4%) 2 955 2 896 2,0% Средняя цена реализации (долл. США/т) 2 124 1 754 21,1% 2 081 2,1% 2 051 1 711 19,9% Реализация глинозема млн долларов США 172 157 9,6% 175 (1,7%) 536 458 17,0% тыс. тонн 502 566 (11,3%) 515 (2,5%) 1 526 1 697 (10,1%) Средняя цена реализации (долл. США/т) 343 277 23,8% 340 0,9% 351 270 30,0% Реализация фольги и прочей алюминиевой продукции (млн долларов США) 91 62 46,8% 82 11,0% 232 175 32,6% Прочая выручка (млн долларов США) 141 120 17,5% 125 12,8% 395 368 7,3% Итого выручка

(млн долларов США) 2 460 2 060 19,4% 2 467 (0,3%) 7 224 5 956 21,3%

Общая выручка компании выросла на 1 268 млн долларов США, или на 21,3% – до 7 224 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с 5 956 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Рост общей выручки был преимущественно обусловлен увеличением выручки от реализации первичного алюминия и сплавов, на которые приходилось 83,9% и 83,2% общей выручки РУСАЛа за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 и 2016 годов соответственно.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов увеличилась на 1 106 млн долларов США, или на 22,3% – до 6 061 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с 4 955 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано в первую очередь с ростом на 19,9% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, что обусловлено ростом цены алюминия на LME (в среднем до 1 924 долларов США за тонну за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с 1 569 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2016 года), увеличением на 2,0% объёмов реализации, а также незначительным ростом премий к цене на LME в различных географических сегментах (в среднем до 163 долларов США за тонну со 161 доллара США за тонну за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 и 2016 годов соответственно).

Выручка от реализации глинозема выросла на 17,0% – до 536 млн долларов США за девять месяцев 2017 года по сравнению с 458 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано с увеличением на 30,0% средней цены реализации, что было частично компенсировано снижением на 10,1% объёмов реализации.

Выручка от реализации фольги увеличилась на 57 млн долларов США, или на 32,6% – до 232 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению со 175 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года, что преимущественно связано с увеличением на 20,2% объёмов реализации фольги.

Прочая выручка, включая продажу бокситов и энергии, выросла на 7,3% – до 395 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с 368 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года, что обусловлено ростом объёмов реализации прочей продукции.

Себестоимость реализации

В таблице ниже представлены данные об основных составляющих себестоимости реализации за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 и 2016 годов:

Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября Изменение,

% Доля в общем объёме затрат,

% 2017 2016 (неаудиров.) (неаудиров.) (млн долларов США) Затраты на приобретение глинозема 543 547 (0,7%) 10,3% Затраты на приобретение бокситов 340 267 27,3% 6,5% Затраты на приобретение сырья и прочих материалов 1 878 1 579 18,9% 35,8% Покупка первичного алюминия у СП 202 170 18,8% 3,8% Затраты на электроэнер-гию 1 571 1 187 32,4% 29,9% Амортизация 351 334 5,1% 6,7% Расходы на персонал 430 358 20,1% 8,2% Ремонт и техническое обслуживание 51 44 15,9% 1,0% Чистое изменение резерва по запасам (3) - 100% (0,1%) Изменение остатков готовой продукции (115) 69 н/д (2,2%) Общая себестоимость реализации 5 248 4 555 15,2% 100,0%

Общая себестоимость реализации выросла на 693 млн долларов США, или на 15,2% – до 5 248 млн долларов США за девять месяцев 2017 года по сравнению с 4 555 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года. Увеличение было преимущественно обусловлено ростом объёмов реализации первичного алюминия и сплавов, а также существенным ростом цен на электроэнергию, тарифов на железнодорожные перевозки, а также ростом цен на прочее сырье в российских рублях в отчетном периоде.

Затраты на приобретение глинозема практически не изменились за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Затраты на приобретение бокситов выросли на 27,3% за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года преимущественно в связи с увеличением объёма закупок, а также незначительным увеличением закупочной цены.

Затраты на приобретение сырья (за исключением глинозема и бокситов) и прочих материалов выросли на 18,9% за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что связано с ростом закупочных цен на сырье (на сырой пековый кокс – на 90,6%, сырой нефтяной кокс – на 13,0%, пек – на 38,0%, соду – на 44,2%).

Затраты на электроэнергию выросли на 32,4% за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в основном в связи с укреплением курса российского рубля на 14,7% к доллару США за тот же период. Рост затрат также связан с изменением условий по долгосрочным контрактам закупки электроэнергии и общим ростом рыночной цены.

Первичный алюминий и сплавы составляют основную часть остатков готовой продукции (порядка 94%). Динамика изменений в сравниваемых периодах обусловлена колебаниями физического объёма остатков первичного алюминия и сплавов: ростом на 16,4% за девять месяцев 2017 года по сравнению с сокращением на 8,3% в аналогичном периоде 2016 года.

Скорректированная EBITDA и результат операционной деятельности

Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября Изменение, девять месяцев к девяти месяцам 2017 2016 (неаудиров.) (неаудиров.) (млн долларов США) Расчет скорректированной EBITDA Результат операционной деятельности 1 023 624 63,9% Скорректированный на: Амортизация 364 349 4,3% Обесценение внеоборотных активов 139 101 37,6% Убыток от выбытия основных средств 8 3 166,7% Скорректированная EBITDA 1 534 1 077 42,4%

Скорректированная EBITDA, определяемая как результат операционной деятельности, скорректированный на амортизацию, обесценение внеоборотных активов и убыток от выбытия основных средств, выросла до 1 534 млн долларов США за девять месяцев 2017 года по сравнению с 1 077 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года. Факторами, повлиявшими на рост маржи по скорректированной EBITDA, являются те же факторы, которые повлияли на результат операционной деятельности компании.

Результат операционной деятельности компании за девять месяцев 2017 года вырос на 63,9% – до 1 023 млн долларов США по сравнению с 624 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года. Операционная маржа составила 14,2 и 10,5% соответственно.

Чистая прибыль за период

Прибыль компании составила 782 млн долларов США за девять месяцев, окончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с 534 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года.

Скорректированная и нормализованная чистая прибыль

Три месяца, закончившиеся

30 сентября Измене-ние, % (3-й кв. к 3-му кв.) Три месяца, закон-чивши-еся 30 июня Измене-ние, % (3-й кв. ко 2-му кв.) Девять месяцев, закончившиеся

30 сентября Измене-ние, девять месяцев к девяти меся-цам, % 2017 2016 2017 2017 2016 неаудир. неаудир. неаудир. неаудир. неаудир. (млн долларов США) Расчет скорректированной чистой прибыли Чистая прибыль за период 312 273 14,3% 283 10,2% 782 534 46,4% Скорректирован-ная на: Доля в прибыли и других доходах и убытках, относящихся к "Норильскому никелю", за вычетом налогов (174) (146) 19,2% (50) 248,0% (395) (504) (21,6%) Изменение производных финансовых инструментов за вычетом налогов (20,0%) 66 8 725,0% (95) н/д 201 117 71,8% Обесценение внеоборотных активов за вычетом налогов 58 46 26,1% 64 (9,4%) 139 101 37,6% Скорректирован-ная чистая прибыль 262 181 44,8% 202 29,7% 727 248 193,1% Восстановленная на: Доля в прибыли "Норильского никеля" за вычетом налогов 174 146 19,2% 50 248,0% 395 504 (21,6%) Нормализованная чистая прибыль 436 327 33,3% 252 73,0% 1 122 752 49,2%



Скорректированная чистая прибыль за любой период определяется как чистая прибыль, скорректированная с учетом чистого эффекта инвестиции компании в ГМК "Норильский никель", чистого эффекта производных финансовых инструментов и чистого эффекта от обесценения внеоборотных активов. Нормализованная чистая прибыль за любой период определяется как скорректированная чистая прибыль плюс эффективная доля компании в прибыли "Норильского никеля".

Отчетность по сегментам

В компании выделяют четыре основных сегмента, которые являются стратегическими бизнес-единицами. Алюминиевый и глиноземный сегменты являются основными.