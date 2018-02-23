РУСАЛ сообщил об изменениях в руководстве компании
23.02.2018, 18:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой должности будут обеспечение развития РУСАЛа за счёт дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия.
Опыт работы в компании, знание специфики отрасли и профессионализм Александры Бурико позволят РУСАЛу обеспечить рост стоимости компании в интересах всех акционеров. В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию Металлургического и Энергетического сегментов En+ Group.
Александра Бурико занимала пост финансового директора РУСАЛа с октября 2013 года. С июня по октябрь 2013 года являлась членом совета директоров РУСАЛа. C ноября 2012 года до октября 2013 года Александра Бурико работала в качестве заместителя генерального директора En+ Group, где отвечала за оперативное управление компанией, повышение эффективности её бизнеса, а также улучшение финансовых и производственных показателей. До прихода в En+ Group Александра на протяжении 16 лет работала в компании KPMG в России и Канаде; с 2005 г. занимала позицию партнёра KPMG. Александра Бурико окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; является членом Института аттестованных бухгалтеров Канады и аттестованным бухгалтером США.
Опыт работы в компании, знание специфики отрасли и профессионализм Александры Бурико позволят РУСАЛу обеспечить рост стоимости компании в интересах всех акционеров. В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию Металлургического и Энергетического сегментов En+ Group.
Александра Бурико занимала пост финансового директора РУСАЛа с октября 2013 года. С июня по октябрь 2013 года являлась членом совета директоров РУСАЛа. C ноября 2012 года до октября 2013 года Александра Бурико работала в качестве заместителя генерального директора En+ Group, где отвечала за оперативное управление компанией, повышение эффективности её бизнеса, а также улучшение финансовых и производственных показателей. До прихода в En+ Group Александра на протяжении 16 лет работала в компании KPMG в России и Канаде; с 2005 г. занимала позицию партнёра KPMG. Александра Бурико окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; является членом Института аттестованных бухгалтеров Канады и аттестованным бухгалтером США.
Источник: Базовый Элемент