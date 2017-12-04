ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ММС Рус" планирует начать продажи в России нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в первой половине 2018 года, сообщили в пресс-службе "ММС Рус", отметив, что Eclipse Cross станет основной новинкой Mitsubishi на российском рынке в будущем году. Цены и комплектации модели для России будут объявлены позднее, при этом уже точно известно, что в нашей стране будут доступны только бензиновые версии.

Новый Eclipse Cross получит 1,5-литровый турбированный двигатель, развивающий 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" (доступна только для версии с передним приводом) или вариатором с восемью виртуальными ступенями и спортрежимом (для версии с полным или передним приводом). Габаритные размеры модели составляют 4405 мм в длину, 1805 мм в ширину и 1685 мм в высоту.

Eclipse Cross – это абсолютно новый компактный SUV, выполненный в кузове купе, который дополнит линейку кроссоверов Mitsubishi, в настоящее время состоящую из компактного ASX, а также среднеразмерных моделей бренда – Outlander и Outlander PHEV. Eclipse Cross представляет собой слияние дизайна острых линий кузова купе с динамичным характером, присущим автомобилям бренда Mitsubishi SUV класса. Модель производится на заводе в г. Оказаки в Японии.