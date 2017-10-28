ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Равон Моторс Рус» намерена расширить модельный ряд Ravon и представить в России седан С-класса и городской кроссовер В-класса. Об этом сообщили в пресс-службе АК «Узавтосаноат», добавив, что проект по запуску новых моделей уже инициирован, однако их названия и сроки выхода на рынок не раскрыли. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra, Nexia и R4 (перелицованная версия Chevrolet Cobalt), а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения).

«Мы действуем в соответствии с динамикой рынка: в классе кроссоверов в последние годы растёт популярность субкомпактных моделей B-сегмента, и их суммарные продажи уже сейчас уступают лишь B-седанам. Вывод новой модели в этот сегмент оптимален для расширения нашего присутствия на российском рынке. Что касается C-сегмента, то он по-прежнему остаётся достаточно крупным, при этом сравнительно доступным по цене, и мы можем предложить в нём привлекательную модель», – отметили в пресс-службе АК «Узавтосаноат».

В сентябре российские дилеры Ravon реализовали 1602 автомобиля, что почти в 5,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. С начала года продажи машин от узбекского автопроизвоителя выросли в 15,6 раза и составили 9341 машину. Как сообщили в АК «Узавтосаноат», с учётом прогнозов рыночной динамики, план продаж на 2017 год составляет 15 тысяч автомобилей Ravon, в 2018 году компания планирует повысить свои продажи в России до 30 тысяч единиц.

«Наша сильная сторона – предложение надёжных и хорошо оснащённых автомобилей по умеренным ценам. Для практичных потребителей важно, что мы придерживаемся простых и понятных инженерных решений, не отпугивающих риском поломок, а запчасти и расходники доступны. Во-вторых, мы готовы меняться: мы продолжаем большую и всестороннюю работу, направленную на соответствие клиентским ожиданиям – за обновлением линейки следует регулярный пересмотр и актуализация комплектаций. Все наши автомобили соответствуют современным нормам «Евро-5», обладают оцинкованными кузовами и с 2017 модельного года оснащаются двумя подушками безопасности. Наша дилерская сеть растет, стандарты ее работы постепенно повышаются. Наконец, мы ожидаем роста рынка, на котором хватит места для многих, и будут вновь охвачены «пропавшие» в острой фазе кризиса группы клиентов», – отметили в пресс-службе АК «Узавтосаноат».

Компанией «Равон Моторс Рус» создана обширная дилерская сеть, которая на сегодняшний день включает более 70 дилерских центров. По мнению генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, Ravon будет сложно выйти на те позиции, которые занимала Daewoo. Бренд получает совершенно новый пул дилеров, так как не все те, кто реализовывал Daewoo, решили взять в свой портфель Ravon. Сейчас задача марки – выйти на объем продаж в 1500 машин в месяц по России, что, конечно, несопоставимо пока с лучшими показателями Daewoo.