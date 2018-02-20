Ravon стимулирует продажи автомобилей в кредит
20.02.2018, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Равон Моторс Рус" и "Русфинанс Банк" до 28 февраля 2018 года предлагают покупателям автомобилей Ravon кредит на привлекательных условиях. Процентная ставка - от 4% годовых, без дополнительных условий и комиссий, первоначальный взнос - от 40%, срок - от 12 месяцев, сообщает пресс-служба "Равон Моторс Рус".
Также автомобиль Ravon можно купить в кредит на срок до 60 месяцев при первоначальном взносе от 20% и всего по 2 документам (паспорт гражданина РФ и документ, удостоверяющий личность).
Кроме того, продолжает действовать Ravon Assistance - программа помощи на дорогах, доступная владельцам всех моделей автомобилей Ravon, выпущенных с марта 2017 года. Таким образом, те, кто воспользуется специальным предложением по кредитованию, также смогут присоединиться к этой программе.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в январе российские дилеры Ravon реализовали 1470 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлом годом. В результате доля бренда составила 1,4% против 0,6% годом ранее. Самыми популярными моделями Ravon у российских покупателей стали Ravon Nexia (504 шт.), Ravon R2 (424 шт.) и Ravon R4 (409 шт.).
Дилерская сеть Ravon на данный момент составляет 90 дилерских центров. В ближайшие годы Ravon планирует расширение своего модельного ряда в новых сегментах рынка. Так, в 2018 году будут представлены новый кроссовер и седан С-сегмента, старт продаж которых ожидается в 2019 году. Кроме того, уже в 2018 году будет выпущена рестайлинговая версия седана Ravon R4.
Также автомобиль Ravon можно купить в кредит на срок до 60 месяцев при первоначальном взносе от 20% и всего по 2 документам (паспорт гражданина РФ и документ, удостоверяющий личность).
Кроме того, продолжает действовать Ravon Assistance - программа помощи на дорогах, доступная владельцам всех моделей автомобилей Ravon, выпущенных с марта 2017 года. Таким образом, те, кто воспользуется специальным предложением по кредитованию, также смогут присоединиться к этой программе.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в январе российские дилеры Ravon реализовали 1470 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлом годом. В результате доля бренда составила 1,4% против 0,6% годом ранее. Самыми популярными моделями Ravon у российских покупателей стали Ravon Nexia (504 шт.), Ravon R2 (424 шт.) и Ravon R4 (409 шт.).
Дилерская сеть Ravon на данный момент составляет 90 дилерских центров. В ближайшие годы Ravon планирует расширение своего модельного ряда в новых сегментах рынка. Так, в 2018 году будут представлены новый кроссовер и седан С-сегмента, старт продаж которых ожидается в 2019 году. Кроме того, уже в 2018 году будет выпущена рестайлинговая версия седана Ravon R4.
Источник: Автостат