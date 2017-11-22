ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Ravon в октябре реализовали 1806 автомобилей, а всего с начала года – 11147 машин. До конца текущего года планируется реализовать более 15 тыс. автомобилей Ravon в России, сообщает пресс-служба «Равон Моторс Рус».



На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra, Nexia и R4 (перелицованная версия Chevrolet Cobalt), а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения). В 2018-2019 гг. компания планирует вывести на российский рынок новый седан С-класса и городской кроссовер В-класса.



На территории России создана обширная дилерская сеть, которая на сегодняшний день включает более 80 дилерских центров. Для поддержки продаж «Равон Моторс Рус» инициировала ряд выгодных маркетинговых и кредитных программ. Среди них – Ravon Trade-in (участники программы Trade-in получают преимущество в виде выгоды на покупку нового автомобиля Ravon до 35 тыс. рублей), программа помощи на дорогах – Ravon Assistance и др. Начиная с марта 2017 года, к программе Ravon Assistance подключено уже более 8500 автомобилей.



Особое внимание в «Равон Моторс Рус» уделяют сегменту корпоративных продаж, который на данный момент составляет не менее 20% от общего объема. На сегодняшний день подписаны партнерские соглашения с такими компаниями как Яндекс Такси, Европлан, РЕСО Лизинг, ВТБ 24 и др.