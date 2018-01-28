ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ravon в 2017 году реализовали 15078 автомобилей против 1811 машин годом ранее. Таким образом, за год продажи узбекской марки выросли в 8,3 раза.

На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra, Nexia и R4 (перелицованная версия Chevrolet Cobalt), а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения). В 2018 - 2019 гг. компания планирует вывести на российский рынок новый седан С-класса и городской кроссовер В-класса.

На территории России создана обширная дилерская сеть, которая на сегодняшний день включает более 80 дилерских центров. Для поддержки продаж "Равон Моторс Рус" инициировала ряд выгодных маркетинговых и кредитных программ. Среди них – Ravon Trade-in (участники программы Trade-in получают преимущество в виде выгоды на покупку нового автомобиля Ravon до 35 тыс. рублей), программа помощи на дорогах – Ravon Assistance и др.

Особое внимание в "Равон Моторс Рус" уделяют сегменту корпоративных продаж, который на данный момент составляет не менее 20% от общего объёма. На сегодняшний день подписаны партнёрские соглашения с такими компаниями как Яндекс Такси, Европлан, РЕСО Лизинг, ВТБ 24 и др.