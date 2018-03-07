ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ravon в феврале реализовали 1470 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлом годом. По итогам первых двух месяцев 2018 года продажи автомобилей Ravon в России выросли в 3,1 раза и составили 2940 единиц. В результате доля бренда составила 1,2% против 0,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Равон Моторс Рус», самой популярной моделью Ravon на российском рынке остается седан Nexia с показателем 638 реализованных машин (+125%). Значительно увеличился спрос на седан Ravon R4 – в феврале дилеры продали 370 экземпляров этой модели, что означает рост в 957% по сравнению с прошлым годом. Третье место по продажам в модельном ряду Ravon занял хэтчбек R2, чьи продажи выросли на 79% до 335 автомобилей. Седан Gentra в прошлом месяце нашел 127 владельцев.

Дилерская сеть Ravon на данный момент составляет 90 дилерских центров. В ближайшие годы Ravon планирует расширение своего модельного ряда в новых сегментах рынка. Так, в 2018 году будут представлены новый кроссовер и седан С-сегмента, старт продаж которых ожидается в 2019 году. Кроме того, уже в 2018 году будет выпущена рестайлинговая версия седана Ravon R4.