Renault и Brilliance создали СП для производства коммерческих автомобилей
21.12.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа Renault заключила соглашение с китайским холдингом Brilliance China Automotive Holdings, по которому совместное предприятие будет выпускать по 150 тысяч коммерческих автомобилей сегмента LCV ежегодно. На китайском заводе пропишутся три марки: Jinbei, Renault и Huasong.
В задачи СП также войдёт реализация автомобилей и работа по созданию электрических силовых установок. В разработку новых технологий на протяжении ближайших шести лет инвестируют 50 млрд евро. На максимальный объём производства предприятие, в китайском городе Шэньян должно выйти в 2020 году. В спросе на минивэны, среднетоннажные и тяжёлые грузовики, которые будут сходить с конвейера, сомневаться не приходится: локальный рынок поглощает по 3 млн таких автомобилей.
Для создания совместного предприятия Группа Renault приобрела 49% акций в Shenyang Brilliance Jinbei Automobile, после чего компанию реструктурировали в СП, где на долю Brilliance приходится 51%, а оставшиеся 49% принадлежат Renault. Генеральным директором предприятия назначен Тьерри Обри, обладающий опытом в сфере производства и продаж как во Франции, так и в Китае.
В задачи СП также войдёт реализация автомобилей и работа по созданию электрических силовых установок. В разработку новых технологий на протяжении ближайших шести лет инвестируют 50 млрд евро. На максимальный объём производства предприятие, в китайском городе Шэньян должно выйти в 2020 году. В спросе на минивэны, среднетоннажные и тяжёлые грузовики, которые будут сходить с конвейера, сомневаться не приходится: локальный рынок поглощает по 3 млн таких автомобилей.
Для создания совместного предприятия Группа Renault приобрела 49% акций в Shenyang Brilliance Jinbei Automobile, после чего компанию реструктурировали в СП, где на долю Brilliance приходится 51%, а оставшиеся 49% принадлежат Renault. Генеральным директором предприятия назначен Тьерри Обри, обладающий опытом в сфере производства и продаж как во Франции, так и в Китае.
Источник: Автостат