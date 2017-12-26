ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Renault Россия отправила юбилейный 20-тысячный сваренный и окрашенный кузов российского производства для автомобиля Renault Logan на завод Renault в Алжире, где автомобиль выпускается под названием Symbol. Напомним, с 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на заводе АВТОВАЗ увеличена вдвое – до 120 кузовов в день. Благодаря этому удалось существенно превысить предварительные планы, изначально установленные на отметке в более 14 тыс. кузовов, сообщает пресс-служба Renault Россия.



«Поставки сваренных и окрашенных кузовов для Renault Logan в Алжир – один из крупнейших проектов не только для Renault Россия, но и для автомобильной индустрии в целом. Он свидетельствует о том, что российская продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках, и подтверждает лидерство Renault Россия в области развития локального производства и несырьевого экспорта», - комментирует генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.



Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов. Как отмечается, поставки сваренных и окрашенных кузовов из России одновременно помогают развитию производственной площадки на перспективном рынке Алжира, а также позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в нашей стране.



Благодаря постоянной работе Renault Россия над локализацией производства, в настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России в другие страны, и их поток постоянно расширяется. Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за три квартала 2017 года составил 53 млн евро, что превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 119%. Рост стал возможен за счет увеличения объемов, а также расширения номенклатуры поставляемых автокомпонентов и запчастей по существующим направлениям.



На сегодняшний день экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году компания экспортировала 160 наименований), в частности, детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия.