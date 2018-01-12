ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault в 2017 году реализовали 136682 автомобиля – на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила рекордные 8,6% против 8,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается внедорожник Duster, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 43828 единиц. Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Renault Kaptur, на котором остановили свой выбор 30966 покупателей (рост в 2,2 раза). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 30640 реализованных автомобилей (+4%). Продажи хэтчбека Sandero составили 30210 машин, что на 6% выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, все локально производимые модели Renault вошли в ТОП-15 бестселлеров на российском авторынке по итогам 2017 года. Такие результаты стали возможны, прежде всего, благодаря реализации стратегии, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos. По итогам 2017 года Renault Россия уверенно лидирует в сегменте SUV. Важной составляющей успеха Renault Россия является также развитая дилерская сеть, которая насчитывает более 160 официальных дилерских центров по всей России – от Калининграда до Владивостока.

Кроме этого, в прошлом году получил активное развитие инновационный канал продаж – первый в России онлайн-шоурум, через который реализовано уже более 13 тыс. автомобилей. Бестселлерами являются внедорожник Renault Duster (4300 автомобилей, 32,6%) и кроссовер Renault Kaptur (4000 автомобилей, 30,5%). С ноября 2017 года в онлайн-шоуруме стартовали продажи фирменных аксессуаров Renault, а также стала доступна оценка подержанных автомобилей Renault онлайн. А 5 декабря 2017 года начались онлайн-продажи новой модели Renault Dokker.