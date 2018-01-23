Renault в 2017 году поставила в страны СНГ более 13 тысяч автомобилей российской сборки
23.01.2018, 22:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Суммарный объём экспорта в страны СНГ автомобилей Renault за 2017 год составил более 13 тысяч автомобилей, в основном в Белоруссию и в Казахстан. Напомним, в 2016 году на внешние рынки было поставлено более 12 тысяч автомобилей Renault российского производства.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, в июне 2017 года компания Renault начала поставки автомобилей Renault Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). Уже отгружено более 3,6 тыс. тысяч автомобилей Renault Duster, произведённых на московском заводе Renault и адаптированных в соответствии с локальными требованиями рынков.
На данный момент Renault Россия экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд. Высоким экспортным потенциалом обладает Renault Kaptur: это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах – от концепции автомобиля и до постановки на конвейер – принимали участие российские специалисты. Впервые в истории производство глобальной модели Renault началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал "материнским заводом" для этой модели. Во второй половине 2016 года начались поставки Renault Kaptur в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).
Стратегия развития экспорта Renault Россия направлена на максимальное расширение географии поставок, на открытие новых рынков, в том числе для изучения и разработки дальнейших перспектив развития экспорта, и приоритетными направлениями в текущий момент являются страны Ближнего Востока, Африки, Азии.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, в июне 2017 года компания Renault начала поставки автомобилей Renault Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). Уже отгружено более 3,6 тыс. тысяч автомобилей Renault Duster, произведённых на московском заводе Renault и адаптированных в соответствии с локальными требованиями рынков.
На данный момент Renault Россия экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд. Высоким экспортным потенциалом обладает Renault Kaptur: это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах – от концепции автомобиля и до постановки на конвейер – принимали участие российские специалисты. Впервые в истории производство глобальной модели Renault началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал "материнским заводом" для этой модели. Во второй половине 2016 года начались поставки Renault Kaptur в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).
Стратегия развития экспорта Renault Россия направлена на максимальное расширение географии поставок, на открытие новых рынков, в том числе для изучения и разработки дальнейших перспектив развития экспорта, и приоритетными направлениями в текущий момент являются страны Ближнего Востока, Африки, Азии.
Источник: Автостат