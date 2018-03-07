ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault в феврале реализовали 11268 автомобилей – на 17% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 19148 машин, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3659 потребителей (+13%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Kaptur, разошедшийся в количестве 2667 единиц (+46%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 2367 реализованных автомобилей (+4%). Продажи хэтчбека Sandero составили 2358 машин, что на 4% выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, все локально производимые модели Renault вошли в ТОП-15 бестселлеров на российском авторынке. Такие результаты стали возможны, прежде всего, благодаря реализации стратегии, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, которая в июне прошлого года дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos. Важной составляющей успеха Renault Россия является также развитая дилерская сеть, которая насчитывает более 160 официальных дилерских центра по всей России – от Калининграда до Владивостока.