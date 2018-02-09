ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault Россия по итогам 2017 года поставила на экспорт более 16,6 тыс. автомобилей российского производства. При этом компания продолжила активное развитие существующих и новых экспортных направлений.

Так, в июне 2017 года компания начала поставки автомобилей Renault Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). По итогам 2017 года отгружено более 3,6 тысяч автомобилей Renault Duster, произведенных на московском заводе Renault и адаптированных в соответствии с локальными требованиями рынков. Готовые автомобили транспортируются на автовозах из Москвы в порт Санкт-Петербурга и затем морем на пароме следуют в порты назначения стран-импортёров.

Активно развивается экспорт готовых автомобилей российского производства и в страны СНГ. Суммарный объём поставок за 2017 год составил более 13 тыс. автомобилей, при этом почти 45% приходится на модели Renault Kaptur и Renault Duster.

На данный момент Renault Россия экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд. При этом Renault Kaptur обладает отличным экспортным потенциалом: это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах – от концепции автомобиля и до постановки на конвейер – принимали участие российские специалисты.