ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault Россия в январе предоставляет дополнительные скидки при покупке автомобилей по программам утилизации и trade-in на автомобили 2017 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, клиенты, приобретающие автомобили Logan, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur и переднеприводные версии Duster, получают скидку в размере 50 тыс. руб. по программе утилизации и 40 тыс. руб. – по программе trade-in. Дополнительная выгода при покупке внедорожника Renault Duster c полным приводом составляет 90 тыс. руб. по программе утилизация и 75 тыс. руб. по программе trade-in.

В январе также возобновилась государственная программа "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Программа "Первый автомобиль" ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а "Семейный автомобиль" – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 млн 450 тыс. руб.