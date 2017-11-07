ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault выкупила 10% собственных акций из пакета, который продало французское государство. Правительство сообщило, что продало 4,7% из принадлежащих ему акций предприятия за 1,2 млрд евро. Это означает, что при сделке цена акции составила 86,6 евро. Купленные бумаги компания собирается направить на премии действующим и бывшим сотрудникам.

После сделки у государства останется 15% в Renault, как и было до весны 2015 года. Тогда правительство купило ещё 4,7%, желая усилить свою позицию в компании по сравнению с другим акционером - Nissan.